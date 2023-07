Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea care prevede ca salariatii care au in intretinere copii in varsta de pana la 11 ani beneficiaza de 4 zile pe luna de munca la domiciliu sau in regim de telemunca. Legea promulgata prevede ca, la cerere, salariatii care au in intretinere copii…

- 15 mii de cabinete stomatologice mici, cu unul sau doi medici, risca sa se desființeze. O noua serie de norme ii obliga pe dentiști sa aiba diplome in igiena orala pentru a face o extracție sau chiar un detartraj. Pe langa specializarile suplimentare pentru medici, in cabinete trebuie sa fie mai mulți…

- Ce prevede Legea ”anti-Șoșoaca”. Restricții pentru parlamentari. Simonis: Treceti granita cu Rusia si comportati-va ca aici Camera Deputatilor si Senatul au adoptat,marti, un proiect de lege care aduce modificari Regulamentului activitatilor comune ale Parlamentului. Proiectul, denumit neoficial ”legea…

- 18 iunie| COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII pe mai multe rauri din Alba, pana marți, la ora 12.00: Pericol de viituri și scurgeri pe versanți 18 iunie| COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII pe mai multe rauri din Alba, pana marți, la ora 12.00: Pericol de viituri și scurgeri pe versanți O avertizare…

- Parlamentul European (PE) a adoptat un set de restricții pentru utilizarea Inteligenței Artificiale (AI). Sistemele AI cu un ”nivel inacceptabil de risc”, precum cele pentru supravegherea biometrica sau cele polițienești bazate pe analiza predictiva, ar urma sa fie interzise. PE a adoptat poziția de…

- Marius Budai, despre legea care prevede ca memorandumul nu se va publica in Monitorul Oficial Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Radio Romania Actualitați ca va exista „o declarație” care se va publica in Monitorul Oficial, dupa ce a fost intrebat de moderator ce va aparea in Monitor avand…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor avertizeaza ca este pericol de inundații pe mai multe cursuri de apa din județele Mehedinți și Dolj. Specialiștii au emis un cod galben.