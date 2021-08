Hidroelectrica și-a dublat profitul net la 6 luni, pe fondul unei producții mari și prețurilor favorabile Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, are rezultate foarte bune pentru primele șase luni ale anului, in contextul precipitațiilor abundente și al prețurilor ridicate la energie electrica, potrivit unei analize publicate de Economica.net. Compania a produs in primele șase luni ale anului peste 10 TWh de energie electrica, cu aproximativ 45% […] The post Hidroelectrica și-a dublat profitul net la 6 luni, pe fondul unei producții mari și prețurilor favorabile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

