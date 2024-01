Hidroelectrica s-a încurcat în cifre și a trimis oferte eronate clienților casnici Unii clienți ai Hidroelectrica s-au trezi la inceput de an ca au primit de la compania de energie oferte cu alte cifre decat se așteptau. Mai exact, compania nu a actualizat tarifele de distribuție modificate de ANRE incepand cu data 1 ianuarie. In plus, in ofertele cu prețuri fixe au fost introduse din greșeala prevederi din ofertele cu preț variat, ceea ce a creat confruzie in randul consumatorilor. Erorile au fost descoperite de clienți și semnalate pe rețelele de socializare, ceea ce arata interesul din ce in ce mai mare pe care il au oamenii cu privire la facturile la utilitați și cum se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

