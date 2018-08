Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, si presedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, au semnat joi, la Centrala Hidroelectrica de la Stejaru, un protocol de colaborare pentru accesarea de fonduri europene in domeniul mediului. Gratiela Gavrilescu a explicat ca un prim…

- Robert Szep, comisar general adjunct al Garzii Nationale de Mediu, a facut o vizita, miercuri, la depozitul de deșeuri de la Galda pentru a vedea in ce situație se afla lucrarea dupa ultimele alunecari de teren. Potrivit ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, comisia care se ocupa de atribuirea…

- Statele din Uniunea Europeana solicitate de Ministerul Mediului pentru a primi ursi relocati din Romania au transmis ca nu pot sa primeasca animalele salbatice. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a spus, miercuri, la Alba Iulia ca nimeni nu si-a dorit sa ia nici macar un urs.

- ANCOM a incheiat un protocol de colaborare cu SRI in anul 2013, care este in prezent funcțional, au precizat reprezentații instituției, la solicitarea MEDIAFAX, pe langa acesta mai fiind incheiate un acord și o convenție cu serviciul secret.ANCOM, instituție condusa in prezent de fostul premier…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, propune un program Rabla pentru electrocasnice, argumentand ca cetatenii vor sa scape de produsele vechi, insa nu stiu unde sa le duca, informeaza news.ro. Gavrilescu a preciza ca „se simte nevoia” unui astfel de proiect.„Acum o saptamana a avut loc…

- "Acum o saptamana a avut loc o intalnire la Ministerul Mediului cu cei mai mari producatori de electrocasnice din Romania, cu care am purtat discutii despre cum sa incepem sa repornim motoarele pentru marea debarasare si nu numai, chiar sa cream un program ,,Rabla pentru electrocasnice'' pentru ca…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader si vicepresedintele Ludmila Sfirloaga au participat luni, 4 iunie 2018, alaturi de Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la demararea probelor tehnologice la Statia de Tratare Mecano-Biologica (STMB) a deseurilor biodegradabile…