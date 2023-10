Organizatia militanta siita Hezbollah anunta ca a lansat rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului, duminica dimineața, pentru a ajuta ofensivei lansata sambata de Hamas impotriva Israelului, relateaza France Presse. Armata Israeliana și-a anunțat contraatacul, duminica dimineața. Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare ale Israelului a declarat ca tirul a avut loc […] The post Hezbollah anunta ca a tras rachete si obuze din Liban spre nordul Israelului. Mesajul premierului israelian appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .