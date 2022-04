Stiri pe aceeasi tema

- „Au fost raportate doua cazuri de hepatita de cauza necunoscuta, la copii. Primul in 19.04 la un baiat de 16 ani, internat la Pediatrie și al doilea in 26.04, la o fetița de 10 ani, in prezent externata”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Simona Berariu, purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica…

- Cercetatorii fac eforturi sa afle care sunt cauzele acestei hepatite cat mai curand. La foc continuu se fac analize genomice și ale transcriptomului, la fel ca și in cazul SARS-CoV-2.Doctorul Marius Geanta, președintele Centrului pentru Inovație in Medicina, a explicat, intr-un interviu pentru ziare.com…

- Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, susține ca mai multe cercetari au demonstrat ca hepatita de cauza necunoscuta care ii afecteaza pe copii nu are legatura cu formele cunoscute ale SARS CoV-2 și nici cu vaccinul anti-COVID. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Studiile de pana acum facute pentru varianta XE nu au fost semnificativ diferite de BA.2 - cunoscut și sub numele de „Stealth” Omicron. Insa, cele mai recente obținute de Agenția pentru Securitatea Sanatații din Marea Britanie data arata o rata de creștere cu 9,8% peste cea a Stealth.Doctorul Marius…

- Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, le recomanda autoritaților sa pregateasca sistemul de sanatate pentru o crestere a numarului de cazuri de boli cardiovasculare in urma pandemiei COVID-19, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania se afla in plin val cinci al pandemiei, iar acest lucru este confirmat de numarul exploziv de infectari cu Covid-19. Potrivit specialiștilor, majoritatea infectarilor sunt generate de tulpina Omicron, mult mai contagioasa in comparație cu cele anterioare. In urma cu puțin timp, Marius Geanta,…