- Henry Kissinger, secretar de stat sub presedintii Richard Nixon si Gerald Ford, a incetat din viata la varsta de 100 de ani, in locuința sa din Connecticut, potrivit BBC, noteaza digi24.ro. Un jucator-cheie in diplomatia mondiala in perioada Razboiului Rece, Henry Kissinger „a murit in casa sa din Connecticut”.…

