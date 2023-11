Henry Kissinger, „arhitectul” politicii externe americane, a murit la 100 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- Iubita omului de afaceri din Sibiu, care a fost ucis in bataie de mai mulți hoți care au intrat in casa lui, a anunțat pe rețelele de socializare ca inmormantarea va avea loc vineri, 10.11.2023, la ora 13:00. ”Capela mare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu va gazdui temporar, pentru doua zile,…

- Gruparea siita libaneza „Hezbollah nu va intra imediat” in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana „Hamas poate rezista luni de zile”, a declarat ministrul de externe libanez Abdallah…

- Vladimir Putin a anunțat ca a trimis avioane de tip MiG-31K, dotate cu rachete hipersonice Kinzhal, in apele neutre ale Marii Negre, pentru patrulare și operare. Anunțul lui Putin despre avioanele rusești imposibil de interceptat, MIG-31K a fost facut imediat dupa informația conform careia SUA ar fi…

- Ministrul Educației anunța ca nu este clar cum vor fi marite salariile cadrelor didactice de la 1 ianuarie. Ligia Deca spune ca Ministerul Educației are nevoie de inca 9 miliarde de lei pentru a putea plati in 2023 toate salariile din domeniu, bursele și transportul elevilor navetiști. Ministerul Educației…

- Tribunalul București a decis trimiterea in judecata a intregii familii Pascu, Miruna Pascu, Vlad Pascu și Mihai Claudiu Pascu, intr-un dosar care vizeaza traficul de droguri, influențarea martorilor și muniție deținuta ilegal. Intre timp, a fost finalizata expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai.…

- Un copil din Galați a murit duminica, 10 septembrie, dupa ce a cazut cu gatul in ghidonul unei biciclete. Imediat dupa accident, baiețelul a intrat in stop cardio-respirator. La fața locului a intervenit un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanța, pentru a-i salva viața copilului, insa a fost…