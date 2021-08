Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii s-au angajat public și in privat ca cetațenii americani și afgani, aflați in situație de risc, vor putea sa plece din Afganistan și dupa data de 31 august, a anunțat Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, miercuri, intr-o conferința de presa. Oficial, talibanii…

- Președintele american Joe Biden va respecta recomandarea Pentagonului de a retrage trupele americane din Afganistan pana la 31 august, atata timp cat talibanii le vor permite Statelor Unite sa-și finalizeze evacuarile, au declarat marți trei oficiali americani pentru Reuters . Decizia vine in ciuda…

- Fotografii surprinse la periferia capitalei afgane Kabul arata ce s-a întâmplat cu echipamentul furnizat de Statele Unite forțelor guvernamentale afgane, acesta ajungând prada de razboi din care s-au servit insurgenții talibani.În discursul sau susținut luni, dupa caderea…

- Strazile din Kabul sunt pline de talibani, in timp ce majoritatea cetațenilor afgani stau ascunși in case. Cei care se incumeta pe strazi sunt de barbați și copii curioși. Femeile sunt mult mai puține și poarta burka. Sentimentul anxietații, teama și nesiguranța sunt cuvintele cheie care descriu viața…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Pentagonul a declarat luni ca situatia securitatii in Afganistan "nu merge in directia corecta'' in timp ce militantii talibani au capturat o a sasea capitala de provincie afgana, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt profund…

- Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a estimat marti ca pozitiile guvernului afgan si ale talibanilor sunt inca prea indepartate pentru ca cele doua parti sa ajunga la o intelegere politica, in contextul in care Washingtonul a intensificat presiunea asupra Kabulului pentru reluarea negocierilor,…

- Nicolae Ceaușescu era la apogeul puterii sale. Politica sa interna era tot mai rigida, dar nimeni nu-l amenința pe conducator la el acasa. Chiar și minerii din Valea Jiului, care se razvratisera cu un an mai devreme, pareau ca s-au cumințit - chiar il declarasera pe Ceușescu miner de onoare. Pe plan…