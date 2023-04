Henk Paardekooper, CEO First Bank: Toţi actorii să se obişnuiască cu trecerea la o nouă eră. Recomandare pentru cine vrea credit „Cresterea ratelor dobanzilor si nivelurile ridicate ale inflatiei sunt, desigur, elementele care ne surprind, deoarece am fost obisnuiti in ultima perioada cu rate ale dobanzilor foarte scazute, cu costuri ale imprumuturilor foarte scazute si, de asemenea, un nivel foarte scazut al inflatiei. Acum trebuie sa ne obisnuim cu trecerea de la acea perioada la o noua perioada. De fapt, nu este o perioada complet noua pentru ca am mai vazut aceasta evolutie ciclica. Insa, rate ale dobanzilor atat de scazute pentru o perioada atat de lunga, cred ca aceasta a fost o perioada foarte specifica si ciudata.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

