Hellvig va fi audiat în Parlament. Explică "înţelegerea" dintre PSD, UDMR şi liderii de la Budapesta ​Directorul SRI Eduard Hellvig va fi audiat marti în Parlament, subiectul audierii fiind afirmatia presedintelui Iohannis privind întelegerea între PSD si UDMR privind Ardealul, potrivit Mediafax.

Eduard Hellvig va fi audiat, marti, în comisia de control a SRI pentru a lamuri problema colaborarii dintre PSD, UDMR si oameni politici din Ungaria. Seful SRI va trebui sa puna la dispozitie informatii pentru a stabili daca acuzatiile presedintelui Iohannis privind vânzarea Ardealului sunt fondate.

&"Voi propune audierea directorului SRI pentru ziua de marti. Sa aduca…

