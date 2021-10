Stiri pe aceeasi tema

- Aishwarya Rai Bachchan, cea care a fost considerata cea mai frumoasa femeie din lume, a facut furori pe podium la Saptamana Modei de la Paris, cu apariția sa angelica. Actrița in varsta de 47 ani a atras privirile tuturor.

- Casa de moda Yves Saint Laurent si-a reluat marti prezentarile de moda cu public cu prilejul unei defilari desfasurate sub Turnul Eiffel in cadrul Saptamanii Modei de la Paris, informeaza Reuters. Pentru acest prim spectacol al casei de moda detinute de compania Kering in Paris dupa mai bine…

- Dupa mai multe sezoane de restricții, aceasta parada Ready-to-wear se reconecteaza cu un public, fața in fața. Pentru aceasta intoarcere la realitate, Maria Grazia Chiuri iși prezinta formula New Look intr-un tribut adus modei anilor șaizeci. Cu siguranța, moda vrea sa se joace. In gradinile Tuileries…

- Saptamana Modei de la Paris si-a recuperat marti defilarile, cu casa Dior in frunte, care a transformat cu aceasta ocazie podiumul intr-o uriasa ruleta pentru a prezenta tendintele sale pentru vara viitoare, mizand pe culori aprinse si liniile minimaliste ale anilor 1960, relateaza EFE. Pentru…

- Actrita franceza de teatru Renee Dorleac, mama actritei Catherine Deneuve, a murit duminica la varsta de 109 ani, au anuntat joi membri ai familiei, intr-un necrolog publicat in ziarul Le Figaro, relateaza EFE, citat de agerres. Cunoscuta sub numele de scena Renee-Jeanne Simonot, si-a inceput cariera…

- Probleme pentru Lil Baby, care a fost arestat la Paris. Rapperul american Dominique Jones, al carui nume de scena este Lil Baby, a fost reținut pentru ca ar fi transportat de canabis. Lil Baby a venit la Paris pentru a asista la Saptamana Modei. In momentul in care a fost reținut de polițiști, el se...…