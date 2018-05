Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, este controversat atat in Statele Unite ale Americii cat si in Europa dar, "cand te uiti dincolo de controversa, exista o claritate in scopul politicilor externe", apreciaza, intr-un interviu acordat AGERPRES, expertul in politica externa James Carafano. "Trump este controversat…

- Faptul ca Romania s-a abtinut, la Organizatia Natiunilor Unite, de la votul ce condamna SUA pentru mutarea ambasadei la Ierusalim "a contat enorm", a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES, Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute. Rebeccah Heinrichs si James Carafano,…

- Romania a facut "un lucru incredibil de curajos" prin gazduirea sistemului antiracheta de la Deveselu si a luat decizia corecta, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute. "Romania face anumite lucruri foarte, foarte bine. Unul este ca a luat…

- Paraguayul isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul lunii mai, a informat luni Ministerul de Externe israelian, cea de-a treia tara - dupa Statele Unite ale Americii si Guatemala - care si-a anuntat aceasta intentie, relateaza Reuters. 'Presedintele Paraguayului Horacio…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat la Antena 3 ca Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv, la Ierusalim. Dragnea spune ca Romania este al doilea stat care face acest anunț dupa Statele Unite ale…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- Berea Zaganu, cafeaua de la 5 to Go sau salata de la Fru Fru sunt cateva dintre expresiile aproape zilnice care au intrat in limbajul comun si s-au instalat in perceptia publicului, de parca ar fi fost acolo dintotdeauna. Putini sunt insa cei care stiu ca unele dintre aceste branduri dateaza…

- Fortele de securitate turce au arestat luni la Samsun, in nordul tarii, patru irakieni care planuiau un atac asupra ambasadei Statelor Unite ale Americii la Ankara, transmite AFP, citand presa turca.Cei patru irakieni au fost retinuti in orasul Samsun, de pe litoralul Marii Negre, intr-o operatiune…