- Producatorul olandez de bere Heineken a anunțat, vineri, ca a incheiat procesul sau de retragere din Rusia prin vanzarea operațiunilor sale catre Arnest Group pentru o suma simbolica de un euro, relateaza Reuters.

- Un mare producator de bere se retrage din RusiaProducatorul olandez de bere Heineken si-a anuntat vineri iesirea completa din Rusia, vanzandu-si operatiunile locale grupului rus Arnest, pentru suma simbolica de un euro, fara optiunea de rascumpararea afacerii, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Heineken,…

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia,a informat miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, scrie Agerpres. Conform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava privata Embraer. Aceasta avea la bord zece pasageri,…

- Producatorul francez de lactate Danone analizeaza optiunile juridice dupa ce Moscova a anuntat ca a nationalizat subsidiara Danone din Rusia, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar.Potrivit unui decret semnat duminica de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, participatiile…

- Carlsberg, producatorul de bere occidental cel mai expus Rusiei, a declarat anul trecut ca se asteapta la o reducere a valorii activelor sale cu aproximativ 9,9 miliarde de coroane daneze (1,45 miliarde de dolari), in urma vanzarii afacerii ruse, care a venit ca rezultat direct al invaziei Ucrainei.…

- Sberbank, cea mai mare banca din Rusia, a anuntat vineri ca a finalizat vanzarea subsidiarei din Austria, ceea ce inseamna ca a iesit complet de pe piata bancara din Europa, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Grupul alimentar american Mondelez, prezent si pe piata din Romania, se confrunta cu un adevarat boicot in regiunea scandinava din cauza faptului ca in continuare este prezent in Rusia, astfel ca a solicitat o intalnire cu reprezentantii Guvernului norvegian pentru a-si proteja afacerile din regiune,…

- Sambata, 10 iunie, Rusia a declarat ca va raspunde la decizia luata cu o zi inainte de Islanda de a-si inchide ambasada de la Moscova din cauza conflictului din Ucraina, informeaza AFP și Agerpres . ”Toate actiunile antiruse ale Reykjavikului vor suscita in mod inevitabil un raspuns”, a anuntat Ministerul…