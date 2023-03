Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul muzical Iosif Prigojin i-a cerut cintareței pop Alla Pugaciova sa inițieze discuții de pace intre Rusia și Ucraina. El a vorbit despre acest lucru intr-un interviu pentru News.ru . Potrivit managerului media, cintareața ar putea merge la negocieri cu Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski,…

- Trei sferturi dintre romani se tem in continuare ca Rusia ar putea invada și țara noastra, la un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, potrivit unui sondaj IRES. Pe de alta parte, increderea romanilor in capacitatea NATO de a face fața unui atac al Rusiei impotriva țarilor membre din regiunea…

- La un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, este in joc o remodelare fundamentala a ordinii internaționale. Occidentul, unit pentru prima data in ultimii ani, și-a redescoperit scopul. Intre timp, in alte parți, exista o competiție tot mai mare pentru conducerea geopolitica intre puterile emergente.…

- Exporturile catre Rusia s-au dublat, importurile din China vecina aproape ca s-au triplat si o intreaga gama de produse pentru care Kirgizstanul nu era cunoscut ca exportator in trecut sunt vandute acum in strainatate, scrie Radio Europa Libera, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a cerut ambasadei SUA la Moscova sa inceteze sa mai raspandeasca ceea ce Moscova considera știri false cu privire la operațiunea sa militara din Ucraina și a amenințat ca va expulza diplomați americani, relateaza agenția de presa TASS, citata de Sky News. Citand o sursa de rang inalt din Ministerul…

- Propunerea, care ar avea nevoie de aprobarea UE si ar testa posibilitatile de compromis intr-un razboi economic dintre Moscova si Occident, ar putea reduce costurile de miliarde de dolari cu care se confrunta locatorii si asiguratorii si ar putea permite companiilor aeriene ruse sa-si asigure proprietatea…

- Rusia a declarat ca a primit scuze din partea Vaticanului pentru comentariile facute luna trecuta de Papa Francisc, care a spus ca ca cei mai „cruzi” militari ruși care lupta in Ucraina sunt cecenii, buriații și alte minoritați, potrivit The Guardian, citat de g4media.ro. In cadrul unui briefing la…

- Miercuri, Holcim a declarat ca va parasi Federația Rusa. Producatorul a declarat ca afacerea de acolo va funcționa independent, sub un alt brand, scrie Reuters și Realitatea.md . Cel mai mare producator de ciment din lume a anunțat ca și-a vandut unitatea din Rusia unei echipe de management local.…