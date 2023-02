Heineken anticipează creşterea profitului în 2023, în pofida slăbiciunii pieţei din Europa Compania cu sediul in Olanda, ale carei marci includ Tiger si Sol, a declarat ca profitul operational va creste in 2023, dar cu un ritm procentual mai lent, de o singtura cifra, de la mediu pana la mare, reflectand economiile continue de costuri, o economie provocatoare si increderea mai scazuta a consumatorilor pe unele piete. Producatorul de bere, a carui marca omonima este cea mai vanduta bere din Europa, si-a pastrat prognoza privind volumele de bere stabile, pana la usor mai mari, deoarece cresterile pe pietele in curs de dezvoltare sunt contracarate de o scadere in Europa, cea mai mare regiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

