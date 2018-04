Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 26-a, ultima, propune dueluri tari: se stabilesc meciurile din play-off 2018 Liga Naționala de handbal masculin. ACTUALIZARE 20.20. Play-off 2018 Liga Naționala de handbal masculin, sferturi de finala Steaua – Minaur Potaissa Turda – Dunarea Calarași Dinamo – Dobrogea Sud CSM București – Poli…

- Handbaliștii vasluieni apeleaza la suporteri sa vina in numar cat mai mare la meciul cu CSU Suceava, care poate duce Vasluiul pe primul loc in clasamentul play-out-ului. HC Vaslui disputa in ultima etapa a sezonului regulat unul dintre cele mai importante jocuri, care o poate plasa pe prima poziție…

- Handbaliștii Vasluiului au mers cap la cap o repriza, dupa care Dobrogea Sud, cu doua consecutive a patru goluri, s-a distanțat pe tabela, cat pentru o victorie confortabila. HC Vaslui a emis pretenții doar o repriza in fața Dobrogei Sud Constanța, perioada in care a demonstrat ca poate fi peste caștigatoarea…

- Livrarile de spatii comerciale vor accelera in acest an spre nivelul de 200.000 de metri patrati, proiecte noi si extensii fiind programate in zece orase medii si mari din tara, in timp ce in Capitala nu este programata nicio livrare semnificativa, reiese din rapoartele Bucharest Retail Market si Romania…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 18-a. Liderul Poli Timișoara joaca sambata cu CSM București. CSA Steaua intalnește pe CSM Fagaraș. HC Odorhei – CS Minaur Baia Mare 0-10 (masa verde) Sambata, 10 februarie 16:30 SCM Politehnica Timisoara – CSM Bucuresti 26-29 Duminica, 11 februarie 11:00…

- Doamna Ruxandra Lapusneanu, sotia lui Alexandru Lapusneanu, fiica lui Petru Rareș și a Elenei Brancovivi. S-a nascut la Suceava in 1538. Prin tatal ei, Petru Rareș, era nepoata lui Ștefan Cel Mare, iar prin mama sa, Doamna Elena, nepoata despotului sibilor. Domnița Ruxandra s-a casatorit cu voievodul…

- HC Vaslui a fost aproape de un rezultat mare in fața campioanei, Dinamo, insa s-a pierdut pe final, pierzand la doua goluri diferența, scor 28-30. Campioana a inceput mai bine meciul și conducea cu patru goluri avans. Vasluienii au marcat prima oara dupa șase minute de joc, prin Dediu, care a fructificat…