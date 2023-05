Stiri pe aceeasi tema

- De curand, Hatice i-a povestit Simonei detalii din fostele relații, marturisind ca legatura cu unul dintre iubiți devenise toxica și ca a durat ceva timp pana cand a realizat cat de mult rau ii poate face. Și iubita lui Andrei a trecut printr-o experiența asemanatoare, povestindu-i concurentei ca iubitul…

- Hatice de la Mireasa și-ar face un tatuaj cu data de naștere a iubitului ei, dupa terminarea sezonului 7 al emisiunii. Cum a reacționat Dani Oțil atunci cand a auzit, dar și ce planuri de viitor au cei doi indragostiți. Ce au marturisit la Neatza cu Razvan și Dani.

- Iuliana a spus in ediția de astazi, 12 aprilie 2023, ca iși dorește in continuare sa il cunoasca pe Roberto. Ce a spus concurenta de la Mireasa, dupa ce se plangea ca tanarul ar fi fost prea insistent. Ce a marturisit tanara.

- Zain a intrat in competiție in urma cu o saptamana și este implicat intr-un conflict cu Mihai, dupa ce noul concurent pe seama sa. Hatice a intervenit și și-a aparut iubitul, ceea ce a adus noi tensiuni in casa Mireasa.

- In ediția din data de 20 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecere, Zain a inceput sa discute cu Julia, la inceput in bucatarie, iar mai apoi pe terasa. Iata ce dezvaluiri au facut cei doi despre trecutul lor.

- Mama lui Hatice a venit in platoul Mireasa pe 15 martie 2023. Venirea doamnei Raisa a venit in contextul in care concurenta a avut o zi plina de lacrimi, dupa ce a aflat ca Joy, cațelul ei, are probleme de sanatate.

- In urma cu o zi, au aparut mai multe discuții dupa ce Hatice a fost acuzata ca ar fi facut inchisoare timp de șase luni. Concurenta a reacționat, marturisind ca acest lucru nu este adevarat. Și Mihai este de partea iubitei sale, care nu a crezut acuzațiile aduse.

- Ediția din data de 1 martie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Anunțul ca va intra o noua concurenta ii starnea vizibil gelozia lui Hatice. Iata ce i-a reproșat concurenta lui Mihai.