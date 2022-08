Hasdeu, enciclopedistul cu pedigri nobiliar

Stiri pe aceeasi tema

- Joi dupa-amiaza, in jurul orei 16.45, un echipaj de Poliție a avut de efectuat o urmarire ca-n filme, la Banești, la doi pași de Campina, dupa ce un conducator auto a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Știa el ce știa, pentru ca avea sa se aleaga cu un dosar penal.

- Undeva prina luna septembrie va avea loc lansarea celui mai recent volum de evocari al istoricului Alin Ciupala - ”Campina. Un oraș cu strazi pe care campinenii nu trec niciodata. Evocari cu parfum de nostalgie dintr-o lume care s-a dus”. Vom incerca pe parcursul mai multor episoade sa va provocam,…

- N. D. Denumirea populara de ”Cuptor” atribuita lunii iulie este pe deplin justificata, in aceasta perioada, confirmarea venind, in mod repetat chiar, de la specialiști. Ieri, de pilda, Agenția Naționala de Meteorologie a anunțat ca, astazi, vor fi canicula și disconfort termic ridicat, printre zonele…

- Probabil ca mulți campineni, in special copiii aflați acum in vacanța, și-ar dori sa fuga de canicula la ștrand. Din pacate, raman doar cu dorința, deoarece, pentru al optulea an consecutiv, Campina nu are un ștrand funcțional. Intr-o localitate cu rang de municipiu, nu exista niciun ștrand. Trist,…

- Dupa cum v-am informat recent, Casa de Cultura "Geo Bogza" din Campina organizeaza in aceasta vara mai multe spectacole pe esplanada din Parcul Regele Mihai I. Primul concert va avea loc sambata, 25 iunie 2022, de la ora 20.00 și va fi susținut de Kempes (Ovidiu Ioncu), fostul solist al formațiilor…

- Cel mai important obiectiv turistic din municipiul Campina, Castelul Iulia Hasdeu, este inchis publicului de o buna bucata de vreme. Aici au inceput lucrarile de restaurare, finanțate in cea mai mare parte din fonduri europene in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5. Muzeul…

- Dupa cum știți, in anul 2021 s-au desfașurat mai multe etape ale campaniei CAMPINA CURATA, inițiata de mai multe organizații neguvernamentale din municipiu și desfașurata cu sprijinul administrației locale și unitaților de invațamant. Joi, 16 iunie 2022, in intervalul orar 13.00-16.00, are loc ultima…

- Vineri dupa-amiaza, in condiții de trafic intens, pe DN1, intre Campina și Ploiești, la intersecția spre Florești a avut loc un terifiant accident de circulație, in care au fost implicate trei mașini.