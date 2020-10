Harvey Weinstein, vizat de o nouă acuzaţie de viol, la New York Harvey Weinstein este vizat de o noua acuzatie de viol in urma unui denunt prezentat la un tribunal din Manhattan de o presupusa victima, care afirma ca fostul producator de filme a abuzat de ea in timpul unei dezbateri prezidentiale televizate din 2000, relateaza EFE. Femeia, care a dorit sa-si pastreze anonimatul, afirma ca l-a intalnit prima oara pe Weinstein in 1984, pe vremea cand avea 19 ani si a participat la Festivalul de la Cannes din acel an, iar iubitul ei i l-a prezentat pe producatorul american. Nascuta in statul Pennsylvania si in prezent in varsta de 55 de ani, femeia spune ca Weinstein… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jesus del Cerro, regizorul serialului VLAD, a schimbat camera de filmat cu tastatura laptopului. Acesta a trecut in ipostaza de scriitor și a lansat recent cartea Peripețiile unui regizor spaniol in Romania și in lume, in cadrul unui eveniment unde i-au fost alaturi și colegii sai din echipa serialului…

- Festivalul filmelor de la Cannes si Caravana Filmelor Romanesti organizate de Casa Oraseneasca de Cultura Covasna, in parteneriat cu VOODOO Films, continua astazi cu filmul La Gomera, in regia lui Corneliu Porumboiu. Locuitorii dar și turiștii aflați in stațiunea Covasna sunt așteptați astazi, de…

- Documentele judecatorești facute publice luni au aratat ca procuratura generala a statului New York desfașoara o larga investigație privind presupuse ilegalitați financiare la compania imobiliara a președintelui Trump și acuza compania ca a încercat sa blocheze ancheta, potrivit Yahoo News.Ancheta…

- Saxofonistul Hal Singer, o cunoscuta figura a jazz-ului american care a cantat impreuna cu Ray Charles si Billie Holiday, a decedat marti la varsta de 100 de ani, in regiunea Parisului, a anuntat joi primaria din Chatou (Yvelines), unde muzicianul locuia de 20 de ani, potrivit Agerpres. “Regretam sa…

- Robert Trump, fratele mai mic al presedintelui Donald Trump, a murit, sambata, intr-un spital din New York, a anuntat Donald Trump intr-un comunicat. „Cu inima grea va spun ca minunatul meu frate, Robert, a murit in pace in aceasta seara. Nu a fost doar fratele meu, a fost cel mai bun prieten al meu.…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit, marti, coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Vantul violent, insotit de ploaie torentiala a provocat moartea a cel putin trei persoane - una din New York si doua in Carolina de Nord. De asemenea, milioane de perosoane au ramas fara electricitate, relateaza AFP…