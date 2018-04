Document inedit descoperit in Gorj: o harta militara realizata de armata germana in urma cu 100 de ani. Reprezentarea grafica este de mare precizie si reda fiecare localitate sau drum, apele si cladirile din judet in Primul Razboi Mondial. Autoritatile vor sa le prezinte si elevilor aceasta harta, ca material didactic pentru orele de istorie.