(HARTA) Cod portocaliu de inundaţii în judeţul Iaşi de la ora 21:00 până mâine la ora 16:00 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi a emis o avertizare de cod portocaliu de inundatii pentru bazinul hidrologic Miletin si bazinul hidrologic al Bahluiului. Atentionarea este valabila in intervalul 16 aprilie -17 aprilie 2023, intre orele 21:00 si 16:00, in amonte de acumularea Parcovaci si afluenti, precum si in aval de Parcovaci. De asemenea, ISU Iasi a emis o atentionare de cod galben de inundatii in intervalul 16 aprilie-18 aprilie 2023, intre orele 16:00 si 12:00, in bazinul hidrologic al Barladului (afluenti aval Negresti) si bazinul hidrologic al Siretului (afluentii mici). Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

