Harta Banilor Publici - aplicatia asociatiei Initiativa Romania care iti arata unde se duce bugetul Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia „Harta banilor publici”, prin care cetatenii pot consulta achizitiile publice facute in ultimii zece ani de insitutiile publice, a fost lansata astazi. Ea este disponibila gratuit atat pe internet, cat si pe telefoane mobile. Aplicatia a fost dezvoltata de miscarea civica „Initiativa Romania”…

- Consiliul Judetean si Consiliile Locale din Iasi, Pascani si alte orase unde s-a investit in anumite sectii spitalicesti au primit o veste buna la o videoconferinta la care au participat ministrul Sanatatii, reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ai Autoritatii…

- Radu Craciun, presedintele Asociatiei pentru Pensiile Adminitrate Privat din Romania (APAPR) si directorul general al BCR Pensii, considera ca dezechilibrul aparut intre cheltuielile mari angajate la bugetul de stat si ritmul in care cresc veniturile la buget, a dus la aparitia unui deficit de cash…

- "Fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din invatamant se asigura…

- Vineri, 13 aprilie 2018, ora 18.00 in fața Porții a IV-a a Cetații Alba Carolina din Alba Iulia vor reincepe spectacolele de reconstituire antica susținute de Garda Apulum. Pentru inceput, in luna aprilie, spectacolele vor avea loc de la ora 18.00, in fiecare vineri, urmand ca celelalte reprezentații,…

- Toți utilizatorii de telefonie mobila sau cei care au incheiat contracte de internet sau televiziune vor fi in culmea fericirii. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a luat o decizie pe care toți clienții o așteptau cu nerabdare, scrie Bugetul.ro. Se…

- Continua perioada de mobilizare in municipiul Lugoj. Noul operator, Retim Ecologic Service S.A., va incepe colectarea deseurilor menajere in data de 1 mai, iar reprezentantii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis supravegheaza, pana atunci, modul in care acesta isi indeplineste sarcinile…

- Fostul lider al minerilor din Valea Jiului, Miron Cozma, s-a declarat nemultumit de maniera in care se judeca dosarul Mineriadei, precizand ca intentia celor din justitie este probabil ca procesul sa dureze cel putin 20 de ani sau „poate pana cand moare Iliescu”. „La modul cum se desfasoara in acest…