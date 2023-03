Harry și Meghan au primit permisiunea de a folosi titluri regale pentru copiii lor! Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat ca fiica lor a fost botezata in cadrul unei ceremonii private care s-a desfașurat in California. De asemenea, cei doi au dezvaluit ca au primit permisiunea de a folosi titluri regale pentru copiii lor. Prințesa Lilibet Diana implinește doi ani in luna iunie. Cea mica a fost creștinata vinerea trecuta de Arhiepiscopul Los Angeles-ului, Reverendul John Taylor. Titlurile pe care Lilibet și fratele ei, Archie, le vor purta vor fi anunțate oficial pe site-ul Palatului Buckingham.…