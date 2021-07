Stiri pe aceeasi tema

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv central al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere. Giorgio…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE. Ca si in predictiile sale anterioare, ingrijitorii au plasat doua boluri cu…

- Dimitar Berbatov (40 de ani) il lauda pe Harry Kane (27 de ani), capitanul Angliei, care nu a marcat niciun gol in grupa, dar a punctat in fiecare meci in fazele eliminatorii ale Euro 2020. Inceput de Euro dificil pentru Harry Kane. Trei meciuri la rand, toate din grupa D, in care nu a inscris nici…

- Selectionata de fotbal a Italiei s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1). AGERPRES (AS-editor:…

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, luni seara, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Borac Banja Luka din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, nu va fi unul usor, precizand ca el si colegii sai trebuie sa fie atenti pentru ca adversarii au jucatori tehnici. "Suntem…

- Ești pasionat de fotbal, urmarești meciurile și adori anumite echipe? Poți investi în acest sport daca dorești asta. Nu ne referim la pariuri, ci la a deveni proprietar pe o bucațica din unele cluburi mari. Asta pentru ca fotbalul nu înseamna doar sport și pariuri. Sunt afaceri ca oricare…

- Capitanul nationalei de fotbal a Angliei, Harry Kane, spune ca va avea o discutie cu conducerea clubului la care evolueaza, Tottenham, pentru a putea parasi gruparea in aceasta vara, desi mai are trei ani de contact cu Spurs, el exprimandu-si nemultumirea pentru lipsa de progres a formatiei din nordul…

- Capitanul jucator al echipei nationale feminine a tarii noastre, Monica Niculescu, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa online, ca asa cum a promis, Romania a luptat pana la ultimul punct desi a fost invinsa cu 3-1 de Italia in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King…