Harrison Ford s-a accidentat. I-a fost impusă pauza temporară de la filmări Harrison Ford, care va implini in curand 79 de ani, s-a accidentat la umar in timpul unei scene de actiune din viitorul film de aventuri din seria ”Indiana Jones” si este nevoit sa ia o pauza temporara de la filmari, dupa cum a anuntat Disney. ‘‘In timpul repetitiilor la o scena de lupta, Harrison Ford s-a ranit la umar. Productia va continua pe parcursul evaluarii tratamentului adecvat, iar calendarul filmarilor va fi reconfigurat, daca va fi necesar, in urmatoarele saptamani”, a declarat un purtator de cuvant al Disney, citat intr-un comunicat. Potruivit AFP, nu au fost furnizate alte detalii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

