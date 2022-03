Stiri pe aceeasi tema

- Un atac impotriva unui stat aliat NATO este un atac impotriva tuturor statelor din Alianta, a declarat, vineri, vicepresedintele SUA, Kamala Harris, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis. ‘Statele Unite ale Americii sunt dedicate prieteniei si aliantei cu Romania’,…

- Vicepresedintele SUA Kamala Harris a declarat vineri, in conferința de presa susținuta la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis, ca mulțumește poporului roman pentru curaj si pentru generozitatea fata de refugiatii ucraineni. „SUA sunt angajate in prietenia cu Romania. Evaluam situația…

- Kamala Harris și Klaus Iohannis au fost intrebați, la Cotroceni, daca au informații ca Rusia ar intenționa sa atace Romania. Vicepreședintele SUA a precizat ca un atac al Rusiei asupra unei țari NATO este considerat un atac la intreaga alianța. ”SUA sunt angajate in prietenia cu Romania. Evaluam situația…

- Vicepreședintele SUA Kamala Harris a ajuns la București vineri dupa-amiaza. Vizita are ca scop asigurarea țarilor din regiune de susținerea Statelor Unite, in contextul politic actual. A fost așteptata la Palatul Cotroceni de președintele Klaus Iohannis pentru consultari politice.

- Vicepresedintele american Kamala Harris a ajuns la Bucuresti, vineri dupa-amiaza, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de sustinere a statelor de pe flancul estic al aliantei nord-atlantice in fata agresiunii Rusiei, care a invadat Ucraina in 24 februarie.…

- Vicepreședintele american Kamala Harris va fi vineri, 11 martie, pentru prima oara in Romania, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de susținere a statelor de pe flancul estic al alianței nord-atlantice in fața agresiunii Rusiei. Kamala Harris va fi…

- Vicepresedintele american Kamala Harris se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, pentru discutii tete-a-tete si declaratii de presa comune. Kamala Harris ajunge in Romania dupa o vizita facuta in Polonia. De asemenea, si premierul Nicolae Ciuca va fi prezent…

- Administrația Prezidențiala a transmis ca vicepreședintele SUA, Kamala Harris, va discuta cu președintele Klaus Iohannis suplimentarea prezenței militare americane și a altor state NATO in Romania, “ca masura suplimentara de asigurare a securitații țarii noastre și a intregii regiuni. De asemenea, va…