Harghita: Parcurile fotovoltaice Harviz realizate din fonduri europene, pregatite sa intre in productie

- Primaria orașului Siret incheie acest an cu un bilanț record in ceea ce privește volumul investițiilor. Așa cum a declarat primarul Adrian Popoiu, valoarea investițiilor finalizate in acest an depașește 20 milioane de euro din fonduri europene ”cu mult peste bugetul propriu pe mai mulți zeci de ani,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la Agenția de Dezvoltare Regionala ADR de la Piatra Neamț documentația SIDU- Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava pentru perioada 2021-2030 pentru a putea accesa fonduri europene in vederea finanțarii…

- Cristian Matei primarul municipiului Turda: “????O noua instituție de invațamant preșcolar in municipiul nostru – creșa “Poiana cu Castani”! Astazi a avut loc receptia lucrarilor din cadrul proiectului Reabilitarea și

- Primaria municipiului Suceava a atras de la Uniunea Europeana prin PNRR suma de 26,5 milioane de lei pentru reabilitarea infrastructurii școlare și pregatirea ei pentru invațamantul dual la Colegiile ”Samuil Isopescu” și ”Al. Ioan Cuza”. Colegiul ”Samuil Isopescu” va beneficia de 15,45 de milioane…

- Viitoarea zona de agrement pe care Primaria municipiului Suceava o va amenaja in Paduricea Zamca pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare prinde contur. Primarul Ion Lungu a prezentat astazi in conferința de presa proiectul gandit de firma de consultanța aratand ca potrivit studiului de fezabilitate…

- Clarificari privind aplicarea OUG 90/2023 pentru reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023. Despre faptul ca Guvernul ar urma sa preia la Fondul de rezerva 10% din banii ramași necheltuiți de autoritațile locale, in urma aplicarii acestei OUG: Aceasta prevedere nu se refera la autoritațile locale.…

- Dupa 1989, in Targoviște, nu a fost construita nici macar o singura autogara publica! Astazi insa, primarul municipiului, Cristian Stan, a anunțat ca a intrat in faza de recepție cea mai mare investiție din istoria municipiului Targoviște prin care au fost construite simultan nu mai puțin de trei autogari…

- Pompierii din Harghita intervin miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hala de producție fibra de sticla din Gheorgheni. Autoritațile au emis și un mesaj Ro-Alert.