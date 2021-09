Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Argeș care a organizat un asasinat in direct pe Facebook, amenințandu-și rivalul cu un pistol, a fost reținut de polițiști. Barbatul de 40 de ani a fost saltat de polițiști și audiat mai multe ore, apoi s-a dispus reținerea sa pentru 24 de ore, potrivit antena3.ro. In urma amenințarilor…

- Serviciul 112 Bucuresti-Ilfov informeaza ca un avion de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, s-a prabusit pe un camp pe raza localitatii Chitila, in apropiere de str. Oxigenului. Cele doua persoane de 38 și 73 de ani sunt conștiente. The post Un avion de mici dimenisuni s-a prabușit in Chitila…

- Pentru a veni in sprijinul autoritaților locale din Romania, Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania) a organizat in data de 14 iulie 2021 un Simpozion dedicat Managementului deșeurilor și reciclarii, precedat in data de 13 iulie 2021 de intalniri directe cu companii germane care activeaza in domeniu.…

- De la inceputul saptamanii, noua persoane au solicitat ajutorul medical urgent, dupa ce aceștia au fost afectați de insolație. Moldovenii sunt tot mai afectați de temperaturile arzatoare. Potrivit unui comunicat emis de CNAMUP, de la inceputul sezonului estival la Serviciul de Asistența…

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- The number of alerts reported at the 112 emergency line regarding bear attacks has reached, in June, 30-40 per day, and the problem is escalating, which is why we must elaborate the legal framework for immediate interventions, the Minister of Environment, Waters and Forests, Barna Tanczos, wrote…

- Primarul Ioan Turc a explicat azi ca și-a dat TOT interesul pentru problemele de la Urbanism. Acesta susține ca „organele competente” i-au luat-o inainte. Totuși, trei angajați au fost detașați disciplinar pe alte posturi. La sediul Primariei Bistrița a avut loc azi o conferința de presa. Primarul Ioan…

- Zeci de oameni au primit amenzi de pana la 3.000 de euro pentru ca au luat nisip si scoici de pe plajele din Sardinia, informeaza presa locala, preluata de News.ro. Sambata, autoritatile italiene au anuntat ca 41 de persoane au furat in total aproximativ 100 de kilograme de nisip si scoici de pe plaje.…