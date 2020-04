Hăpău i-a luat temperatura lui Pahonțu! Acum este pe deplin de ințeles spaima conducerii Serviciului de Protecție și Paza ca nu cumva pandemia de COVID-19 sa loveasca și structura condusa de generalul Lucian Pahonțu. Mai ales ca orice caz suspect de acest gen ar avea implicații greu de apreciat, ținand cont ca este vorba despre Serviciul care asigura protecția tuturor demnitarilor […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

