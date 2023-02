Haos urbanistic în zona istorică a Capitalei „pentru un an sau doi” Timp de un an sau doi zona istorica a Bucureștiului ar putea sa nu mai aiba reglementari de urbanism, ceea ce inseamna liber la orice tip de construcții, inclusiv blocuri intre case, susține primarul Nicușor Dan. Edilul a declarat duminica, in cadrul unei conferinte de presa, ca prefectul Toni Grelba intentioneaza ca luni sa atace in instanta reglementarea de urbanism a intregii zone istorice a Capitalei: „Conform legii, daca prefectul ataca orice act administrativ, el este suspendat pe durata pe care litigiul se desfasoara. Asta inseamna ca timp de un an sau doi din momentul in care aceasta actiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

