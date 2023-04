Haos total pe litoralul românesc. Kilograme întregi de droguri au fost găsite Haos pe litoralul romanesc in acest weekend. Au fost gasite kilograme intregi de droguri, bani și nu numai. Conform ultimelor informații, politistii Antidrog si procurorii DIICOT au descoperit doua kilograme de droguri in Mamaia, in timpul unei operatiuni de amploare. Sursa citata arata ca drogurile erau ascunse intr-o boxa aflata in portbagajul unui Mustang parcat in zona de nord a statiunii, in apropierea festivalului de pe plaja. In același timp, in urma unei perchezitii, anchetatorii au mai gasit, pe langa drogurile ascunse, sume importante de bani, dar si un cantar electronic de mare precizie.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua kilograme de droguri de mare risc si diverse sume de bani in lei si valuta au fost depistate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare efectuate in Mamaia Nord. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, stupefiantele ar fi urmat sa fie vandute in cluburile si la…

- Peste doua kilograme de droguri de mare risc si diverse sume de bani in lei si valuta au fost depistate de politisti in urma unei perchezitii domiciliare efectuate in Mamaia Nord. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, stupefiantele ar fi urmat sa fie vandute in cluburile si la…

- "Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Constanța, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracționala a unor persoane, cercetate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc.Astfel, la…

- 11 persoane care participau la festivalul Sunwaves din statiunea Mamaia sunt cercetate pentru trafic de droguri, asupra lor fiind gasite cantitati din diferite substante interzise, potrivit news.ro. Sase dintre persoane, cetateni straini, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Inspectoratul de…

- "La data de 28.04.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a 6 inculpați, cetateni straini, cercetați sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic internațional de droguri de risc si mare…

- Un barbat din Constanța a fost retinut dupa ce a incercat sa cumpere ilegal o arma cu glont. Avea de gand ca, alaturi de cumnata sa, sa isi ucida fratele. Un barbat a fost retinut de politistii constanteni dupa ce a incercat sa cumpere ilegal o arma cu glont, el intentionand sa o foloseasca pentru uciderea…

- Un barbat a fost retinut de politistii constanteni dupa ce a incercat sa cumpere ilegal o arma cu glont, el intentionand sa o foloseasca pentru uciderea fratelui sau, fiind ajutat in acest demers de cumnata sa. Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa,…