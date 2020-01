HAOS total în justiţie: După judecători, şi procurorii anunţă suspendarea activităţii Procurorii din judetul Buzau si au suspendat activitatea, incepand de joi pana la finalul lunii, sprijinindu-i astfel pe grefieri in demersul lor de a le fi mentinute pensiile de serviciu pe care Guvernul vrea sa le elimine, transmite news.ro. Potrivit unui comunicat remis de Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau, in adunarile generale ale procurorilor s-a decis ca, incepand de joi, aceasta categorie profesionala sa nu se mai ocupe decat de cauzele urgente. Activitatea procurorilor va fi suspendata pana la 31 ianuarie, inclusiv. CITEȘTE ȘI: Laptele poate fi NOCIV – 9 semne ca trebuie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

