Haos total în Franța. 14 aeroporturi sunt blocate de alerte cu bombe Paisprezece aeroporturi franceze au primit joi dimineața noi amenințari cu atentate. Opt dintre acestea au activitatea blocata total. Miercuri, majoritatea marilor aeroporturi franceze, cu exceptia celor doua din Paris, au fost evacuate temporar dupa primirea de amenintari, ceea ce a condus la anularea a 130 de zboruri si la nenumarate intarzieri. Aceste alerte se multiplica de cateva zile in Franta, in special dupa atacul soldat cu moartea profesorului Dominique Bernard la Arras, in nordul tarii. Evacuarile de joi au vizat aeroporturile din Brest, Carcassonne, Rennes, Tarbes, Bordeaux-Merignac,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

