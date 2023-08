Haos pe aeroportul din Frankfurt, inundat în urma unor ploi puternice. Zeci de zboruri au fost anulate – VIDEO Cantitati mari de apa s-au acumulat pe pista, miercuri seara, iar manipularea la sol a fost suspendata timp de peste doua ore, a relatat agentia germana de stiri dpa, citata de Associated Press. Site-ul aeroportului a aratat ca aproximativ 70 de zboruri fusesera anulate pana la ora locala 23:00, cand in mod normal zborurile sunt oprite pe timpul noptii, in timp ce 23 de zboruri care se indreptau spre Frankfurt au fost deviate spre alte aeroporturi. Pentru joi, pasagerii au fost rugati sa vina cu cel putin doua ore si jumatate mai devreme, potrivit Euronews. Unul dintre cele mai aglomerate noduri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente din anumite parți ale Germaniei au provocat inundații și au dus la anularea a zeci de zboruri pe Aeroportul Internațional Frankfurt, cel mai aglomerat din țara, au anunțat joi, 17 august, autoritațile, potrivit ABCNews.Cantitați insemnate de apa s-au acumulat miercuri pe pista, iar…

- Ploile torențiale descrise de echipele de intervenție ca fiind de proporții „biblice" au lovit vineri nordul și vestul Sloveniei, perturband traficul și provocand pene de curent. Elicopterele au evacuat oamenii din zonele afectate, noteaza Mediafax.Agenția de Mediu din Slovenia a emis o avertizare…

- Avertisment ANM de ultima ora! Nu scapam de vremea rea prea curand și ploile se țin lanț. Meteorologii au emis un nou cod galben ploi și vijelii, valabil in urmatoarele ore. Vezi unde vor lovi fenomenele extrem, ce zone sunt vizate exact și cand va trece aceasta perioada dificila. Cod galben de furtuni…

- Autoritațile au tratat peste 90 de persoane care au suferit contuzii, taieturi și fracturi, dupa o furtuna cu grindina, inainte de concertul lui Louis Tomlinson, 41 de ani, fost membru al trupei One Director, care urma sa aiba loc, joi, 22 iunie, intr-un amfiteatru in aer liber Red Rock din Morrison,…

- Ploile vor continua și in urmatoarele zile, insa de la mijlocul saptamanii viitoare este așteptata creșterea temperaturilor la peste 33-34 grade Celsius, avertizeaza directorul ANM. Meteorologii au inregistrat un record de precipitații.

- Meteorologii estimeaza ca temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, exceptie facand ultima saptamana a lunii iunie, cand vor fi usor mai scazute in vestul, sud-vestul si in centrul tarii. Ploile vor continua, cantitatile fiind excedentare, in speciale in vest si nord-vest,…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astazi, 2 iunie, un cod galben de ploi de scurta durata cu descarcari electrice, izolat cu vijelie in rafale de pana la 15-18 m/s, valabil pentru zona de sud și centrul țarii.

- Ploile torențiale nu se opresc prea curand. Meteorologii au emis miercuri alerte de vreme severa in mai multe zone din țara. Este cod portocaliu de ploi torentiale in judetele Caras-Severin, Hunedoara, Timis, Gorj, Valcea, Alba și Arad.