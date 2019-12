Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatele din Franța au facut vineri apel la organizarea, pe 10 decembrie, a unor noi proteste și greve fața de reforma sistemului de pensii, propusa de Guvern, a informat Catherine Perret, reprezentantul uniunii sindicale Confederation Generale du Travail (CGT), informeaza Reuters, potrivit Mediafax.„Guvernul…

- Greva de joi a transportatorilor din Franta a fost urmata de un val de proteste in intreaga tara. Aproximativ un milion si jumatate de oameni au protestat impotriva reformei pensiilor. In timpul unor manifestatii au fost provocate incendii si spargeri de vitrine.

- Franța se pregatește pentru vineri o noua zi de haos in transporturi in contextul in care va continua greva generala organizata de principalele sindicate in semn de protest fata de proiectul Administratiei Emmanuel Macron de reformare a sistemului de pensii, potrivit BBC News, potrivit Mediafax.Se…

- Peste 800.000 de oameni au manifestat joi in intreaga Franta, in contextul grevei declansate in aproape toate sectoarele de activitate pentru a protesta fata de reforma pensiilor. Greva a beneficiat de o participare masiva in transporturi, educatie, politie, cultura si alte domenii, iar peste…

- Franța este lovita joi de o greva uriașa declanșata de sindicatele care se opun reformei pensiilor in varianta dorita de președintele Emmanuel Macron, potrivit presei de la Paris. Angajații din transporturi, profesorii, dar și lucratori din alte numeroase domenii nemulțumiți ca pensiile lor vor scadea…

- Aceasta este o confruntare ce se profileaza si ar putea ''decide succesul sau esecul celor cinci ani de mandat al presedintelui Emmanuel Macron'', a apreciat luni ziarul Liberation, in timp ce presedintele ales in 2017 a facut din aceasta reforma o promisiune de campanie. Miscarea ar putea dura cateva…

- Sindicatele din industria de aparare anunta proteste, din cauza nerespectarii de catre guvern a angajamentelorSindicatele din industria de aparare anunta proteste, miercuri si joi, in Piata Victoriei, din cauza nerespectarii de catre Guvern a angajamentelor asumate. Sindicalistii cer respectarea…

