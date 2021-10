Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al producatorului german de echipamente sportive Puma SE, Bjorn Gulden, i-a sfatuit miercuri pe consumatori sa cumpere acum cadourile de Craciun, daca vor sa fie siguri ca vor primi ceea ce isi doresc, avand in vedere situatia dificila in care se afla lanturile globale de aprovizionare,…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, dr Vasile Cepoi, a declarat, miercuri, ca aparatura din spitale cat si personalul medical sunt suprasolicitate din cauza numarului mare de pacienti infectati cu SARS-CoV-2, anunța Agerpres. "Spitalele din Iasi nu mai rezista. Nu mai rezista niciun…

- Dupa cateva zile de frig, ploi și chiar ninsori, in zona de munte, vremea incepe sa se incalzeasca. Directorul ANM, Elena Mateescu a declarat, duminica, ca in noua saptamana temperaturile ar putea ajunge pana la 22 de grade.„Saptamana viitoare, mai ales in a doua parte, valorile de temperaturi caracterizeaza…

- Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, garanteaza salariul pentru prima luna de lucru, iar in schimb soferii trebuie sa efectueze 140 de calatorii, informeaza Bloomberg, conform Agerpres. Addison Lee Ltd., cea mai mare companie de taxiuri din Londra, ofera un salariu de 5.000…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca situatia epidemiologica din oras si din tara este dramatica si a facut din nou apel la populatie sa se vaccineze, anunța Agerpres. Edilul a spus ca incidenta in Suceava este de 6,97 la mie si ca,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5,3% in luna august 2021, de la 5% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,92%, marfurile alimentare cu 2,7%, iar serviciile cu 2,97%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, preturile…

- „Valul de caldura deja persistent din ultimele saptamani va fi de interes cel putin pana la 20 – 23 august. La inceputul saptamanii ne asteptam ca valul de caldura sa se intensifice in partea de vest si sud a tarii, cu valori de peste 37, 38 de grade Celsius. Aceasta masa de aer mai cald […] Citește…