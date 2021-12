Handbaliştii ploieşteni, învingători în derbiul seriei la juniori III Echipa de handbal de la CSM Ploiesti din campionatul de juniori III a incheiat anul cu o victorie clara, pe teren propriu, in disputa cu HC Junior BB Buzau, singura formatie in fata careia pierduse o repriza in acest sezon. Elevii antrenoarei Ramona Stefan s-au impus cu scorul de 40-28 (12-10, 17-10, 11-8) si sunt lideri autoritari ai Seriei C, echipa ploiesteana evoluand cu urmatorul lot de jucatori: A. Manolache, A. Pop – A. Grigore (15 goluri), G. Rosu (7), L. Cr. Constantin (6), M. Sbirnau (6), M. Costache (3), M. Duta (2), P. Goran (1), R. Dutu, A. Ciobanu, V. Murascu, N. Milea, A. Nastase,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

