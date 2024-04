Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Executivul a aprobat astazi, in ședința de Guvern, proiectul de lege privind Codul Silvic. Acesta a fost elaborat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta C2 – Paduri și protecția biodiversitații – ”Reforma sistemului de management…

- Astazi, la sediul Ministerului Integrarii Proiectelor Europene (MIPE), a avut loc o intalnire de lucru condusa de catre președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, insoțit de ministrul Adrian Caciu și directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Vasile Asandei.…

- O noua ediție a Festivalului CineCopilaria de Elisabeta Bostan va avea loc in perioada 26-28 aprilie 2024, la Casa de Cultura „Elisabeta Bostan” din Buhuși. Proiectul a fost inițiat in 2022 la Buhuși – orașul natal al regizoarei Elisabeta Bostan. Este un proiect organizat de Primaria Orașului Buhuși…

- Astazi, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a inaugurat Școala Gimnaziala “Ciprian Porumbescu” din Comanești, intr-o cladire nou reabilitata. Ministrul a subliniat importanța acestui proiect, felicitand primarul PNL Viorel Miron pentru eforturile depuse. Proiectul reprezinta un exemplu concret de investiție…

- Deputatul bacauan Cristian Ichim (REPER) depune inca un proiect de lege care va crește siguranța rutiera. Proiectul propus ofera posibilitatea obținerii permisului auto pentru categoriile B și BE minorilor care au implinit 17 ani. Este esențial de menționat ca proiectul mai prevede faptul ca pana…

- Prima competiție a anului, primele medalii pentru judoka antrenați de Paula Diaconescu la CSM Bacau. La Memorialul „Neculai Tivga” derulat weekendul trecut, la Ramnicu-Sarat și care a reunit pe cele trei spații de lupta 460 de sportivi de la 30 de echipe din Romania și Republica Moldova, gruparea bacauana…

- Protestele fermierilor au erupt din nou in Republica Moldova, marcand prima incercare in masa de a atrage atenția asupra problemelor industriei agricole in anul 2024. Cu toate acestea, aceasta nu este decat a treia etapa a dramei care a inceput in vara anului trecut. De doua ori in trecut, fermierii…

- Primaria Orașului Targu Ocna a facut public in Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (S.E.A.P) anunțul de participare simplificat pentru un proiect amplu de modernizare a infrastructurii rutiere din oraș. Proiectul, finanțat prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny și bugetul local,…