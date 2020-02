Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a României la handbal masculin a învins sâmbata, în deplasare, formatia portugheza Sporting Lisabona, cu scorul de 26-25 (13-9), în mansa tur a barajului pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Principalii marcatori ai…

- Simona Halep, locul 2 WTA, și-a anunțat retragerea de la turneul de la Doha, acolo unde era a doua favorita a competiției și era calificata direct in turul secund, unde se putea duela cu castigatoarea meciului Anett Kontaveit (Estonia, 24 WTA) – Anastasija Sevastova (Letonia, 41 WTA).Decizia…

- Simona Halep s-a calificat in finala de la Dubai, dupa ce a spulberat-o, in semifinale, pe Jennifer Brady. Campioana noastra a castigat primul set dupa doar 36 de minute și a inchis cu 6-2. Al doilea act a fost fara istoric, Halep impunandu-se cu 6-0, dupa numai o ora și doua minute.Halep…

- Dinamo a terminat pe primul loc grupa din Liga Campionilor dupa ce a invins in deplasare pe danezii de la GOG cu 32-31. In play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor, dinamovistii vor intalni aceeași echipa care i-a eliminat anul trecut din competiție, Sporting Lisabona.

Campioana en-titre a Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va intalni formatia portugheza Sporting, in barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. In sezonul trecut, Sporting a eliminat Dinamo exact in aceeasi faza a competitiei, anunța news.ro.