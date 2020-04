Handbaliştii de la CS Medgidia îmbină utilul cu plăcutul Handbalistii de la CS Medgidia continua sa se antreneze singuri, acasa, in autoizolare. Componentii lotului se pregatesc dupa un program bine stabilit de preparatorul fizic si posteaza deseori videoclipuri pe retelele de socializare. Mai mult decat atat, intre coechipieri, exista fel de fel de provocari pe care si le ofera unul altuia, iar acestea trebuie acceptate. Prin aceste activitati, sportivii de la CS Medgidia trec mai usor prin perioada de pandemie cu coronavirus si incearca sa isi ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol: cugetliber.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a avut parte de un meci dificil in Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei” in fata CSM-ului Bucuresti II. Partida s-a jucat fara spectatori, iar gazdele au avut de tras din greu pentru a obtine cele trei puncte puse in joc. Dupa cele 60 de minute de joc, CS Medgidia…

- In etapa a 20-a a Diviziei A la handbal masculin, in Seria B, formatia HC Dobrogea Sud II Constanta a evoluat in deplasare si a parasit terenul invinsa, cedand in confruntarea de la Bucuresti, cu CSM II, scor 30-38. HCDS II (antrenori George Buricea si Enis Murtaza) a fost depasita clar de adversara…

- La Ploiesti s a desfasurat o gala de box la care, pe langa componentii lotului national de junior, au participat si alti sportivi din tara care se incadreaza la aceasta categorie de varsta si pe care antrenorii lotului, George Perta si Bogdan Dobrescu, au vrut sa i vada la lucru.Intre componentii lotului…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia s-a impus pe terenul celor de la CSM Ploiesti, cu scorul de 32-28, intr-o partida contand pentru campionatul Diviziei A. Brigada de arbitri formata din A. Constantin si L. Gal a favorizat formatia gazda pe aproape tot parcursul partidei, luand decizii care mai…

- Politistii din Medgidia au anuntat ca au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoare pentru o femeie de 30 de ani care a inselat un barbat din localitatea Belint, prin metoda accidentul. Femeia a fost retinuta si introdusa in penitenciarul Poarta Alba dupa ce Judecatoria Lugoj a…

- REȘIȚA – La Scoala Gimnaziala 8 din Reșița, pe langa rezultatele foarte bune obținute de elevi la celelalte materii, catedra de educatie fizica coordonata de prof. Daniel Anghel și Artur Schvaner a obținut numeroase rezultate și calificari la etapele județene și zonale in cadrul Olimpiadei Naționale…

- Un accident rutier s a produs, marti dupa amiaza, la Medgidia.Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 14.15, un tanar, de 22 de ani, a condus un autoturism pe strada Romana din municipiul Medgidia, iar la intersectie cu strada Ovidiu, pe fondul nerespectarii indicatorului ,,Stop, a intrat in coliziune…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud II Constanta au sustinut, la Sala Sporturilor, primul meci oficial al anului, in Divizia A, incheiat cu o infrangere, scor 30-34 (15-17), in compania celor de la CS Medgidia. „Debutul in 2020 s-a incheiat cu victoria Medgidiei, lidera Seriei B și candidata la promovare…