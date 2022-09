Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a obtinut prima victorie in editia 2022-23 a Ligii 2 dupa patru etape si a facut un salt notabil in clasament. Atacantul Cristian Gavra a fost artizanul succesului de pe „Electrica”, scor 2-1, cu cealalta formatie care avea doar un punct inaintea acestei runde – „lanterna” Metaloglobus Bucuresti.…

- Obiectivul echipei de handbal CSU Suceava in noul sezon al Ligii Naționale, il reprezinta clasarea in primele opt. Gruparea locala va incepe campionatul miine, la Baia Mare, cu vicecampioana Minaur, de la pra 17.00, iar vineri, de la ora 17.30, va intilni pe teren propriu campioana Dinamo. Echipa a…

- HC Zalau a avut o misiune extrem de dificila in prima runda a noului sezon din Liga Nationala de handbal feminin, intalnind pe teren propriu Gloria Bistrita-Nasaud, una dintre formatiile cu pretentii la cupele europene. Cu un lot mult mai valoros, dar si cu un buget incomparabil cu al Zalaului, Gloria…

- CSU din Suceava va debuta in ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Naționale miercuri, de la ora 17.00, pe terenul formației Minaur Baia Mare. Va fi un inceput abrupt de sezon pentru formația universitara, in condițiile in care, la nici 48 de ore distanța de confruntarea din Sala „Lascar ...

- Handbal Club Zalau a organizat doua turnee de pregatire in decurs de doua saptamani, ambele desfasurandu-se in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici”. La primul turneu au fost invitate CSM Slatina, CSM Targu Jiu si Bekescsabai Elore, zalauancele castigand in fata celor trei adversare. La competitia de la…

- „Leii din Banat” au anuntat sase nume pe care se bazeaza si in noul sezon al Ligii Nationale. Cu exceptia lui Lazar Laszlo ceilialti jucatori care continua sigur la SCM OHMA Timisoara sunt tineri. Pivotul Lazar Laszlo (2,10 m) va fi la al patrulea sezon pe Bega. „Tinerii de perspectiva formați la Timișoara…

- Nici nu s-a incheiat bine sezonul 2021 – 2022 al Ligii Nationale de handbal feminin, ca managerul Gheorghe Tadici a si parafat primul transfer pentru editia urmatoare. Martina De Santis este prima achizitia a clubului zalauan din aceasta vara, jucatoare care a semnat cu HC Zalau la inceputul lunii mai.…

- SM Slatina si Dacia Mioveni vor continua in Liga Nationala si in urmatorul sezon. Asa cum era de asteptat, turneul de baraj organizat in week-end la Rm. Valcea nu a adus nicio surpriza, cele doua prim divizionare ocupand primele doua pozitii, cu care si-au asigurat continuitatea in esalonul de elita.…