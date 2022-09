Handbal masculin: Prima victorie din campionat pentru CS Minaur CS Minaur Baia Mare a invins joi, 8 septembrie, pe teren propriu, formația CSM București, scor 31-28 (19-13) in a doua etapa a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Dupa o prima repriza excelenta, baimarenii s-au relaxat in cea de-a doua parte și, pe fondul unor ratari consecutive, le-au permis bucureștenilor sa se apropie periculos pe final. Minaur a fost insa mai buna și a invins la trei goluri o partida pe care ar fi putut-o caștiga mult mai lejer. CS Minaur Baia Mare – CSM București: 31-28 (19-13) – statistica csminaur.ro : Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare; cca 700 spectatori Arbitri:… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

