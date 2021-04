Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 19-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, derulata la inceputul saptamanii, la Baia Mare, a dus pe CSM Bacau deasupra liniei retrogradarii directe și a adus primele puncte pierdute pentru lidera autoritara, Dinamo București. Dinamo a incheiat la egalitate, 27-27 derby-ul cu Potaissa, dar,…

- De-acum incolo, fiecare meci din Liga Zimbrilor trebuie jucat ca și cum ar fi ultimul. La propriu și la figurat. La propriu pentru ca daca ediția de campionat 2020-2021 se sisteaza din cauza pandemiei, CSM Bacau trebuie sa se afle deasupra liniei ca sa-și asigure salvarea de la retrogradare. La figurat…

- Partida dintre CSM Bacau și Dobrogea Sud Constanța, disputata ieri, la Sfantu-Gheorghe, in prima etapa a returului Ligii Zimbrilor a respectat calculul hartiei. Constanțenii s-au impus cu 29-22 (14-10) la capatul unui meci in care au avut inițiativa aproape in permanența. Fara accidentații Saldatsenka…

- CSM Bacau, al carui antrenor, Sandu Iacob, a primit permisiunea clubului de a antrena, in paralel, și naționala Georgiei, incepe returul azi, de la ora 13.45, la Sfantu-Gheorghe, contra Dobrogei Sud Constanța. Start de retur in Liga Zimbrilor. In prima etapa programata astazi, la Sfantu-Gheorghe, CSM…

- Accidentat la genunchi la inceputul lunii, intr- un meci susținut de naționala țarii sale contra Norvegiei, portarul bielorus al CSM-ului Bacau, Viecheslau Saldatsenka a fost operat ieri de menisc. „Este bine ca a fost vorba doar de menisc și nu de ligamente. Sa vedem in cat timp se va reface Saldatsenka…

- Cu aceasta urare au fost intampinați handbaliștii CSM Bacau de antrenorul Sandu Iacob la primul antrenament al anului. De la reunire au lipsit doar jucatorii convocați la loturi: G. Bujor, Iordachi, Sretenovic și Saldatsenka. Din pacate, ultimul s-a accidentat la genunchi intr-un meci al naționalei…

- Dupa o vacanța de doua saptamani și jumatate, CSM Bacau iși reia pregatirile azi, la ora 18.30, la Sala Sporturilor. Gruparea antrenata de Sandu Iacob va ataca 2021 cu trei noutați de lot: frații Gabriel și Mihai Bujor și portarul Vladuț Rusu. Ramasesem aici. La Sfantu-Gheorghe. La splendida victorie…

- Prim-divizioara de handbal masculin CSM Bacau iși va relua pregatirile luni, 11 ianuarie. Reunirea lotului prevede și trei noutați: frații gemeni Gabi și Mihai Bujor (30 de ani) și portarul Vladuț Rusu (22 de ani). Aceștia s-au desparțit de Dunarea Calarași, formație aflata in colaps economic și au…