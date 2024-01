Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei va disputa patru meciuri amicale inainte de EURO 2024, conform calendarului oficial publicat de Federația Romana de Fotbal. Citește și: Constantin Schumacher, antrenor principal la CS Mioveni: „Avem doua luni restante la salarii, dar 100% se vor rezolva, pentru ca altfel…

- Echipa de fotbal Unirea Dej este cea mai grabita din Liga 2, urmand sa se reuneasca vineri, 5 ianuarie 2024. La doua zile dupa reunirea lotului, va avea loc vizita medicala. In ceea ce privește programul din aceasta iarna, staff-ul tehnic a stabilit un cantonament pe plan local in perioada 31 ianuarie-10…

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 33-30, in fața celor de la Steaua București, intr-o partida ce s-a desfașurat in sala „Gheorghe Barițiu”. Inceputul de meci a inceput bine pentru Turda, care s-a distanțat la doua goluri dupa primele șapte minute (5-3). Steaua a reușit sa revina (5-5, min 8). „Ping-pong-ul”…

- Echipele Potaissei Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, vor evolua in trei partide in aceasta saptamana, plus duelul din Liga Zimbrilor. Programul meciurilor: VINERI, ora 15:00, HC 2003 Aleșd – Potaissa Turda/LT „Liviu Rebreanu” (J3-M) SAMBATA, ora 14:00, CS Seini – Potaissa Turda/LT…

- Seria meciurilor de foc pe care CSU Suceava le va avea in continuare in Liga Zimbrilor incepe maine. De la ora 17.30, sala ”Dumitru Bernicu” va gazdui meciul dintre CSU Suceava și CSM Constanța, partida constand pentru etapa a X-a. Dupa acest joc, sucevenii vor intalni pe rand Minaur Baia Mare și CSM…

- Naționala Romaniei de handbal masculin a ajuns la Podgorica, in Muntenegru. Tricolorii au plecat ieri seara din București, au avut escala la Viena, iar in acesta dimineața, dupa micul dejun au avut deja un antrenament. Maine seara Romania va intalni Muntenegru, in primul amical din acest stagiu de pregatire…

- Intre 24 și 26 octombrie 2023, „Alba Blaj” Arena va fi gazda meciurilor din cadrul turneului doi preliminar din Champions League, la volei feminin, ultima faza inaintea grupelor intrecerii continentale, cu campioana Romaniei, Volei Alba Blaj printre cele 4 participante, alaturi de campioanele din Cehia,…

- Potaissa Turda a anunțat punerea in vanzare a biletelor pentru duelul cu Poli Timișoara, ce se va disputa in sala „Gheorghe Barițiu”. Biletele nu se vor mai putea cumpara de la cafeneaua „Corso”, locația fiind mutata la magazinul FOR YOU (peste drum de catedrala). Cu o ora inainte de startul partidei,…