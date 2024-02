Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 va juca maine, 17 februarie, de la ora 17:30, in deplasare, cu CSM Sighișoara in runda a 17-a a campionatului Ligii Naționale la handbal. Locurile ocupate in clasament de cele doua combatante indica oaspeții drept mari favoriți la victorie. Focșanenii sunt pe 7, cu suficiente…

- Handbaliștii de Liga Naționala ai CSM Focșani 2007 au parcurs aproape doua saptamani de pregatire pentru partea a doua a sezonului competițional – 12 etape din retur și Cupa Romaniei. A fost o perioada de antrenamente fizice și tehnico-tactice in Sala Polivalenta ca și la sala de forța. Pentru verificarea…

- CS Universitatea Cluj-Napoca – CSM Focșani 2007 duminica, 26 noiembrie, ora 18:00 Handbaliștii focșaneni au incercat, duminica trecuta, sa intrerupa seria rezultatelor nesatisfacatoare din campionat. A fost foarte greu cu Bacaul, al carui portar, Tudor Stinecu, a aparat senzațional și și-a ținut echipa…