- Echipa de handbal seniori a CSM Focșani 2007, ocupanta locului 5 la finalul ediției de campionat 2020-2021, va intalni astazi, de la ora 18:25, in Capitala, campioana la zi și de mai mai mulț ani incoace, Dinamo București, in etapa a 2-a a Cupei Romaniei Fan Courrier. Aseara, de la ora 18:25, focșanenii…

- In meciul pentru locurile 5-6, CSO Voluntari – CSM 2007 LPS Focșani 65-71 (21-14, 14-18, 15-20, 15-19) Partida a avut loc sambata, 22 mai, de la ora 19:15, in Turneul final al Campionatului Național, la Oradea Formația CSM 2007 LPS Focșani:Teodor Craciun (6 puncte+2+recuperari+0 pase decisive), Denis…

- Etapa a 4-a a Campionatului Național de tir sportiv pentru juniori, arma cu aer comprimat, de la București, din partea a doua a saptamanii trecute, s-a incheiat cu șase locuri de podium pentru sportivii de la CS Unirea CSM Focșani 2007 pregatiți de antrenorul emerit Adrian Alaci și profesorul…

- CSM 2007 LPS Focșani a urcat pentru al doilea an consecutiv in turneul final al Campionatului Național U 18 la baschet. Dupa ce au terminat fara infrangere tururile de calificare anterioare, jucatorii pregatiți de profesorii Petruț Mihai și Florin Munteanu au avut un turneu bun, la București,…

- Jocurile se vor disputa in zilele de 22 și 23 martie. CSM Focșani 2007 va intalni pe CSU din Suceava marți, 23 martie Federația Romana de Handbal parca ține morțiș sa faca din cand in cand cate ceva de nefacut echipelor din Liga Naționala. Dupa turneul 9 al campionatului, adica etapa a 17-a, de la […]…

- CSM Focșani 2007 – CSM București maine, 26 februarie, de la ora 16:00, in Sala Giulești din Capitala, meci transmis in direct de TVR2 Campionatul Ligii Naționale de Handbal, care a facut pauza din 4 februarie, cand s-au disputat jocurile etapei a 17-a, se reia cu partidele care au loc, in runda a 18-a,…