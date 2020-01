Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-27 (14-11), duminica, in deplasare, intr-o partida restanta din etapa a 7-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Gazdele au avut un inceput foarte bun de joc si au condus in primele zece minute, chiar si cu 6-3 (9). Vicecampioana…

- CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a invins-o in deplasare pe CS Magura Cisnadie, cu scorul de 26-24 (11-10), duminica seara, intr-un derby al celor doua reprezentante ale tarii noastre in grupele Cupei EHF, desfasurat in etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Magura conducea in min. 55 cu 22-21,…

- Cel mai interesant meci din saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin va fi cel dintre Magura Cisnadie si SCM Ramnicu Valcea, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la sediul FRH. Magura s-a calificat duminica in grupele Cupei EHF, iar SCM Ramnicu Valcea a obtinut…

- Campioana SCM Ramnicu Valcea, Corona Brasov si vicecampioana CSM Bucuresti au obtinut victorii fara probleme, miercuri, in etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Campioana SCM Ramnicu Valcea a dispus de CS Minaur Baia Mare cu 29-23 (16-8), pe teren propriu, gazdele marcand ultimele trei…

- HC Zalau a invins pe teren propriu cu scorul de 24-20 (14-9), echipa HC Dunarea Braila, intr-un meci disputat sambata in cadrul etapei a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Intr-un alt meci, CS Minaur Baia Mare a intrecut AHCM Slobozia cu scorul de 28-25 (16-11). In clasamentul…

- CSM Corona Brasov a terminat la egalitate cu CSM Bucuresti, 30-30 (15-15), miercuri seara, sub Tampa, intr-un meci din etapa a 10-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Cristina Laslo a marcat ultimul gol al meciului, pentru Corona, cu un minut si jumatate inainte de final. …

- SCM Rm. Valcea a fost invinsa cu 24-19 de Gloria Bistrița, intr-un meci restanța din etapa a 8-a a Ligii Naționale de handbal feminin. Echipa lui Florentin Pera a suferit primul eșec al sezonului, iar batalia pentru titlu a fost relansata, anunța MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani…

- SCM Gloria Buzau a urcat pe podiumul Ligii Nationale de handbal feminin dupa ce a invins-o pe AHCM Slobozia cu scorul de 24-23 (14-11), vineri, in deplasare, intr-un meci din etapa a 9-a. Ana Maria Popa, cu 7 goluri, si Ana Simion, 6 goluri, au fost cele mai bune marcatoare de la Gloria, iar de la gazde…