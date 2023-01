HANDBAL FEMININ – SCM Ramnicu Valcea ar putea redeveni Oltchim Ramnicu Valcea Oficial s-a anunțat azi, 5 ianuarie, ca incepand cu 1 ianuarie 2023, clubul a incheiat un parteneriat cu Chimcomplex S.A pentru urmatoarea jumatate de an. Totodata, incepand cu sezonul urmator, Chimcomplex S.A. și-a manifestat interesul sa devina, alaturi de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea, sponsorul principal al echipei. „Decizia de alaturare a Chimcomplex, principalul producator și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, ca partener-finanțator al SCM Ramnicu Valcea a avut la baza increderea in rezultate remarcabile și in evoluția ascendenta a clubului. Sportul de calitate provoaca… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

