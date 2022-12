Handbal feminin: Minaur învinge echipa națională de tineret Vineri seara, echipa feminina a CS Minaur Baia Mare a susținut un meci de pregatire in Sala Polivalenta “Lascar Pana” impotriva echipei naționale de tineret a Romaniei. Minaur s-a impus cu 37-20 (15-10), intr-un meci in care doar primele 15 minute au fost echilibrate. Mai apoi, de la 6-6 (min. 14), Minaur a ridicat ritmul și s-a desprins pe masura trecerii timpului. Toate jucatoarele de camp de la Minaur trecute pe raportul de joc au reușit sa inscrie cel pușin un gol. Antrenorii baimareni au incercat sa pregateasca echipa pentru meciul din deplasare cu CSM Targu Jiu, care va avea loc joi, 22… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

